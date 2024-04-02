Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Samet Kulak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, üçüncü dönemine başlayarak belediyede vatandaş ve personelle buluştu. Başkan Işık, Cumhur İttifakı'na ve destekçilere teşekkür etti ve yeni başarılara imza atma zamanının geldiğini belirtti.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
AK Parti temsilcileri, Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar nedeniyle itirazda bulundu. İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Arapgir Belediye Başkanlığı CHP adayı Haluk Cömertoğlu'nun yüzde 48,80 oy oranıyla kazanmış, Yazıhan Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Abdulvahap Göçer'in yüzde 43,28 oy oranıyla kazanılmıştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanlarıyla ilgili İsrail hükümetinden açıklama talep etti. Sanchez, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve İsrail hükümetinden bu saldırıya açıklık getirmesini umut ettiğini söyledi. Ayrıca, İspanya'nın UNRWA'ya desteğinin devam edeceğini ve uluslararası topluma da yardım çağrısı yaptı.
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