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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu. Bakan Bak, taziye mesajında Samet Kulak'ın genç yaşta hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

02.04.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak için taziyede bulundu. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Haber Global Spor Servisi Kameramanı Samet Kulak'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Samet Kulak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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