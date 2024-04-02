Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Haber Global Kameramanı Samet Kulak için başsağlığı mesajı

İspanya Başbakanı İsrail'den WCK saldırısıyla ilgili açıklama istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanlarıyla ilgili İsrail hükümetinden açıklama talep etti. Sanchez, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve İsrail hükümetinden bu saldırıya açıklık getirmesini umut ettiğini söyledi. Ayrıca, İspanya'nın UNRWA'ya desteğinin devam edeceğini ve uluslararası topluma da yardım çağrısı yaptı.