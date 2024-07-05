Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın kararını kınadı

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA