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Genel Başkan Geylan: "Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz" - Son Dakika

Genel Başkan Geylan: "Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz"

17.01.2022 20:43
Genel Başkan Geylan: "Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir milletvekilinin kamuoyuna yansıyan fotoğraflarına tepki gösterdi. Geylan, bu ve bunun gibi müptezellerin fezlekelerinin TBMM'ye getirilmesini isteyerek, "Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Genel Başkan şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz birkaç gündür medyada gündem oluyor. Bir sözde milletvekilinin bir militanla fotoğrafları yayınlanıyor. Şunu çok net ifade ediyorum: Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz. 40 yıldır canımıza kastettiler, milyarlarca dolarlık maddi kaynağımızı heder ettiler. Neredeyse bu ülkede bölücü PKK teröründen dolayı şehidi olmayan köy kalmadı. Artık yeter! Teröristin kucağından inip, TBMM kürsüsüne çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir terörist unsuru beslemek zorunda değiliz. Beklentimiz şudur: Bu müptezelin ve bunun gibilerin fezlekeleri TBMM'ye getirilmeli ve milletin vekili olanlar da gereğini yapmalıdır. Parti görünümlü terörist örgütte bir an önce kapatılmalıdır. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in kanaati, duruşu, tavrı budur."

"Bu iş Arap baharına benzemez"

Kazakistan'da yaşanan olaylara da değinen Geylan, "Kardeş ülke Kazakistan'ın dün olduğu gibi, bugün ve yarın da yanındayız. Yaşananların sadece akaryakıt zammına tepkiden ibaret olmadığı çok açık görülmüştür. Bu noktada Kazakistanlı soydaşlarımızın dirayetli durmasını istiyoruz. 2022 yılı Türk baharı olacak diye ümit eden gaflet ve ihanet unsurları şunu bilsinler ki, bu iş Arap baharına benzemez. Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın. Tarihte defalarca olduğu gibi yine bertaraf olacaksınız. Binlerce yıllık devlet geleneği olan aziz milletimizi kabile devletleriyle bir tutmayın. Emperyalizm ve onun uşakları 15 Temmuz 2016'da denediler ve Türk milletinin yumruğunu kafalarına yediler. Bundan sonra da hem ülkemizde hem de Türk Cumhuriyetlerinde farklı amaçlarla çok uluslu projelere, operasyonlara piyonluk, uşaklık edenlere sesleniyoruz: Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'in geleneği 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığı gibi bundan sonra da devlete, vatana, millete, canıyla, malıyla, gövdesiyle, başıyla, duasıyla dik durmaya devam edecek" sözlerine yer verdi.

Genel Başkan Geylan'ın konuşmasının ardından "Dünya Dili Türkçe" kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim ve İstişare Toplantısı, 15 Ocak 2022 Cumartesi saat 20.00'da Genel Başkan Talip Geylan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. - ANKARA

Genel Başkan Geylan: Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz

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Türk Eğitim Sen, Terörist, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Genel Başkan Geylan: 'Türk Eğitim-Sen olarak TBMM'de terörist istemiyoruz' - Son Dakika


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