Georgia'da Asılsız Bomba İhbarları - Son Dakika
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Politika

Georgia'da Asılsız Bomba İhbarları

Fulton County'de yapılan asılsız bomba ihbarları sonrası Rus tehditleri inceleniyor.

05.11.2024 22:34
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Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalete bağlı Fulton County'de yapılan asılsız bomba ihbarlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Kamu güvenliği açısından bunları her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür şeyler duyduğumuzda sorumlu davranmaya devam edeceğiz" dedi.

Georgia eyaletine bağlı Fulton County'de yapılan asılsız bomba ihbarlarına ilişkin açıklama geldi. Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Rus kaynaklı bazı tehditler duyduk. Kamu güvenliği açısından bunları her zaman kontrol ediyoruz ve bu tür şeyler duyduğumuzda sorumlu davranmaya devam edeceğiz" dedi.

Raffensperger Rusya için, "Görünüşe göre fesatlık peşindeler ve sorunsuz, adil ve doğru bir seçim yapmamızı istemiyorlar. Bizi kendi aramızda kavga ettirebilecek her şeyi zafer olarak sayabilirler" ifadelerini kullandı.

Raffensperger, devlet yetkililerinin bomba tehditlerinin Rusya'dan geldiğini tam olarak nasıl tespit ettikleri konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

"Toplumumuzun korunması en yüksek önceliğimizdir"

FBI'dan yapılan açıklamada ise, tehdidin kaynağına değinilmedi. Açıklamada, "FBI, Georgia eyaleti çevresinde yapılan birkaç bomba ihbarından haberdardır. Seçim bütünlüğü ve toplumumuzun korunması en yüksek önceliğimizdir. FBI, seçim tehditlerine yanıt vermek ve Amerikalılar oy kullanma haklarını kullanırken toplumlarımızı korumak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır" denildi. - GEORGIA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Georgia'da Asılsız Bomba İhbarları - Son Dakika

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