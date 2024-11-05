Georgia'da Seçim Merkezlerine Bomba İhbarı

Politika

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Fulton County'de 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 adet asılsız bomba ihbarı yapılırken, Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini bu nedenle de oy verme saatlerinin uzatılması için mahkeme kararı isteyeceklerini belirtti.

ABD'de halk yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına giderken, bazı seçim merkezlerinde panik yaşandı. Georgia eyaletine bağlı Fulton County'deki 2 seçim merkezine yönelik toplam 5 asılsız bomba ihbarı yapıldı. Fulton Kayıt ve Seçim Direktörü Nadine Williams yaptığı açıklamada, merkezlerin yaklaşık 30 dakika süreyle tahliye edildiğini belirterek, "Neyse ki bu merkezler şu anda yeniden faaliyete geçti ve tüm oy kullanma alanları aktif güvenlik unsurlarıyla güvende" dedi.

Williams, yetkililerin C.H. Gullatt İlköğretim Okulu ve Etris Toplum Merkezi'ni bu gece biraz daha geç saatlerde açık tutmak için mahkeme kararı isteyeceklerini söyledi. - GEORGIA