Gergerlioğlu: Yasama faaliyetleri insanları gerginleştiriyor

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gece geç saatlere kadar süren yasama faaliyetleri nedeniyle insanların gerginleştiğini ve Genel Kurulda üzücü olayların yaşandığını belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yasama faaliyeti böyle olmaz. Gece saat 03.00'lere kadar uzanan bir yasama faaliyeti ve yasa çıkarmaya çalışmak, milletvekillerini gayriinsani şartlarda burada tutmaya zorlamak kabul edilecek bir davranış değil." diye konuştu.

Çalışma şartlarının insani olmadığını vurgulayan Gergerlioğlu, "Yorgunluk; uykusuzluk, sağlıksızlık getirir. Stres; öfke getirir, insanlar gerginleşir. Dün boşuna o üzücü olaylar yaşanmadı." ifadesini kullandı.