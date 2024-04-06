31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te yarışı birinci sırada bitirerek belediye başkanlığı koltuğuna oturan Burak Zencirci, mazbatasını ikiz bebekleri ile beraber aldı. Seçim çalışmaları dolayısıyla çocukları ile yeterli vakit geçiremeyen Zencirci'nin törene katılan ikizleri neşe kaynağı oldu.
İsimleri Piraye ve Özgür olan ikiz bebekler mazbata töreninde renkli gözlükleri, neşeli tavırlarıyla siyasi atmosferi bile değiştirdi. Seçim süreci boyunca, anne ve babalarını daha az görmek zorunda kalan bebekler bir an olsun onlardan ayrılmak istemediler.
Mazbatasını alan Belediye Başkanı Burak Zencirci eşi ve çocukları ile fotoğraf verdi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve vatandaşın seçimlerde kendilerine ihtar verdiğini söyledi.
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