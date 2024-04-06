Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Mazbatasını İkiz Bebekleriyle Aldı

Politika

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Germencik'te yarışı birinci sırada bitirerek belediye başkanlığı koltuğuna oturan Burak Zencirci, mazbatasını ikiz bebekleri ile beraber aldı. Seçim çalışmaları dolayısıyla çocukları ile yeterli vakit geçiremeyen Zencirci'nin törene katılan ikizleri neşe kaynağı oldu.

İsimleri Piraye ve Özgür olan ikiz bebekler mazbata töreninde renkli gözlükleri, neşeli tavırlarıyla siyasi atmosferi bile değiştirdi. Seçim süreci boyunca, anne ve babalarını daha az görmek zorunda kalan bebekler bir an olsun onlardan ayrılmak istemediler.

Mazbatasını alan Belediye Başkanı Burak Zencirci eşi ve çocukları ile fotoğraf verdi. - AYDIN