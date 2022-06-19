Geylani Mahallesine yapılan dev tesiste sona doğru - Son Dakika
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Geylani Mahallesine yapılan dev tesiste sona doğru

19.06.2022 14:32
Geylani Mahallesine yapılan dev tesiste sona doğru

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'ne yapımı süren sosyal tesiste tesisi hızla yükseliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'ne yapımı süren sosyal tesiste tesisi hızla yükseliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Geylani Mahallesi'nde yapımı süren dev sosyal tesiste sona geliniyor. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda inşasi süren tesiste pazar yeri, ticari alanlar, spor salonlaru, mi,llet kıraathanesi düğün salonu ve zabıta birimi için yerde olacak. Sosyal tesis ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. 10 bin 831 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılacak olan tesis; bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, kadın erkek spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak" dedi.

"En kısa sürede tamamlanacak"

Başkan Tahmazoğlu Geylani Mahallesi'ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi'ne pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tesisimizin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Geylani Mahallesine yapılan dev tesiste sona doğru - Son Dakika

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