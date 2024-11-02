Gider, Ezine\'de Muhtarlarla Toplandı

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin Ezine ilçe teşkilatı ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile ilçeye gelen Gider'i burada Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan ile muhtarlar karşıladı.

Ezine Millet Bahçesi'nde gündemi değerlendiren Milletvekili Gider, "Ülkemiz içinde bir ve beraber olacağız. Bazen göreceğiz görmezden geleceğiz, bazen duyacağız duymazdan geleceğiz bazen yutkunacağız kendi içimizdeki kavgaları minimuma indireceğiz. Hep birlikte aynı hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Terör ve teröristle nasıl mücadele edileceğini iyi bildiklerini vurgulayan Gider, şöyle konuştu:

"Bu millet terör ve terörist ile nasıl mücadele edileceğini bilir. Kanunlarımız, mevzuatımız belli. Biz dün kurulmuş cetvel devleti değiliz. 2000 yılını aşmış bir devlet geleneğine sahibiz. Kayyum gerekirse kayyum atarız, seçim yenilenmesi gerekiyor ise seçim yenileriz. Mevzuatımız gayet nettir ne gerekiyor ise o yapılır. Dün bunu özellikle listeye yazanların bu gün çıkıp ileri geri gürültü yapması ne anlamı vardır ne de karşılığı vardır. Herkes işine baksın."