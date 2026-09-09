Giresun Belediyesi'nde kadınlar için Yerel Eşitlik Birimi kurulacak - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nde kadınlar için Yerel Eşitlik Birimi kurulacak

Giresun Belediyesi\'nde kadınlar için Yerel Eşitlik Birimi kurulacak
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Giresun Belediye Meclisi'nde konuşan Meclis Üyesi Evrim Özkan, Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında Yerel Eşitlik Birimi kurulacağını açıkladı. Birimle kadınların kent yaşamındaki sorunlarının görünür kılınması ve taleplerinin belediye politikalarına yansıtılması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi bünyesinde, kadınların kent yaşamında eşit, güvenli ve özgür biçimde yer almasını desteklemek amacıyla Yerel Eşitlik Birimi kurulacağı bildirildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin eylül ayı ikinci toplantısında konuşan Belediye Meclis Üyesi Evrim Özkan, belediyenin daha önce protokolünü imzaladığı "Kadın Dostu Kentler" Projesi kapsamında Yerel Eşitlik Birimi oluşturulacağını açıkladı. Özkan, kurulacak birimle kadınların kent yaşamında karşılaştığı sorunların daha görünür hale getirilmesinin ve kadınların ihtiyaçlarının belediye politikalarına doğrudan yansıtılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kadınların kent yaşamında karşılaştıkları sorunların yalnızca sosyal hizmetlerle sınırlı olmadığını ifade eden Özkan, ulaşım, aydınlatma, kamusal alanlara erişim, sosyal ve ekonomik yaşama katılım, bakım emeği ve karar alma mekanizmalarında temsil gibi konuların kadınların kent hakkının önemli unsurları olduğunu söyledi. Özkan, "Çünkü biliyoruz ki kadınlar kent yaşamını erkeklerle aynı koşullarda deneyimlemiyor. Güvenli ulaşım, aydınlatılmış sokaklar, erişilebilir kamusal alanlar, sosyal ve ekonomik yaşama katılım, bakım emeğinin neden olduğu yükler ve karar mekanizmalarında temsil, kadınların kent hakkının ayrılmaz parçalarıdır" dedi.

Kadınların yalnızca belediye hizmetlerinden yararlanan bir kesim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özkan, kadınların kentin bugününde ve geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini kaydetti.

"Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak"

Yerel Eşitlik Birimi'nin çalışmalarında katılımcı bir anlayışın esas alınacağını ifade eden Özkan, önümüzdeki süreçte kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katılımıyla Giresun'un ihtiyaçlarının belirleneceğini söyledi. Yapılacak çalışmalar doğrultusunda Giresun Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanmasının hedeflendiğini belirten Özkan, eşitlik perspektifinin belediyenin farklı hizmet alanlarına yansıtılacağını ve kadınların taleplerinin karar alma süreçlerinde daha güçlü şekilde yer almasının amaçlandığını dile getirdi.

Kadın dostu kent anlayışının kadınlar adına karar vermekten öte, kadınların karar süreçlerinin doğrudan parçası olması anlamına geldiğini belirten Özkan, "Çünkü kadın dostu kent, kadınlar adına karar verilen değil, kadınların karar verdiği masalarda eşit biçimde yer aldığı kenttir" ifadelerini kullandı.

Giresun'da kadınların kent yaşamının her alanında daha fazla söz sahibi olması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Özkan, kadınların güvenli ve özgür bir şekilde yaşayabilmesinin toplumun tamamı açısından önem taşıdığını söyledi.

Özkan, konuşmasının sonunda hedeflerini, "Kadınların sesinin duyulduğu, emeğinin görünür olduğu, sokaklarında özgürce ve güvenle var olabildiği, kararlarında eşit söz sahibi olduğu bir Giresun için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

Kadınların güvende, eşit ve özgür olmadığı bir kentin herkes için tam anlamıyla yaşanabilir olamayacağını vurgulayan Özkan, "Kadınların güvende, eşit ve özgür olmadığı bir kent, hiç kimse için tam anlamıyla yaşanabilir bir kent değildir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Giresun Belediyesi'nde kadınlar için Yerel Eşitlik Birimi kurulacak - Son Dakika

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