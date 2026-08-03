GKRY'den Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Adım - Son Dakika
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GKRY'den Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Adım

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GKRY lideri Hristodulidis, Kıbrıs sorunu için BM ile iş birliğiyle anayasa uzmanı görevlendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen hazırlık süreci kapsamında akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini açıkladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin BM öncülüğündeki hazırlık sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda başarılı bir genişletilmiş konferansın gerçekleştirilmesine zemin hazırlanması amacıyla yoğun bir ön hazırlık dönemine girildiğini belirtti. Rum lider, Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırlık süreci kapsamında akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Teknik hazırlık çalışmalarının BM ile iş birliği içerisinde başladığını ifade eden Hristodulidis, söz konusu sürecin ağustos ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Rum lider, hedeflerinin yalnızca yeni bir konferans düzenlenmesi olmadığını, kapsamlı hazırlıklar sonucunda somut bir sonuca ulaşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başladığının ilan edilmesini amaçladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda BM'nin akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini belirten Nikos Hristodulidis, söz konusu uzmanın önceki müzakere sürecinde de görev aldığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçmişte sağlanan mutabakatlara yaptığı atıfların da önemli olduğunu savunan Hristodulidis, gerek Guterres'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların gerekse ikili ve genişletilmiş görüşmelerde gerçekleştirilen temasların sürecin hedefini netleştirdiğini öne sürdü. GKRY lideri, bu açıklamaların iki devletli çözüm senaryoları ile üzerinde uzlaşı sağlanan çerçevenin dışındaki diğer çözüm modellerine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını iddia etti.

Haberde ayrıca, Hristodulidis'in, gerçekleştirilen temaslar, yürütülen hazırlık çalışmaları ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin bugün Rum Ulusal Konseyi'ni bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika GKRY'den Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Adım - Son Dakika

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