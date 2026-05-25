GKRY Parlamento Seçim Sonuçları Açıklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün gerçekleştirilen parlamento seçiminin resmi sonuçlarına göre; Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,1 oyla birinci parti olurken, aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) yüzde 10,9 oy alarak sandalye sayısını arttırdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün gerçekleştirilen parlamento seçiminin resmi sonuçları belli oldu. Resmi verilere göre; adanın güneyinde kayıtlı 569 bin 182 seçmenden 380 bin 851'i sandığa giderek oy kullandı. Katılım oranı yüzde 66,91 olarak gerçekleşirken, sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 33,09 oldu. Kullanılan oyların yüzde 97,69'u geçerli sayılırken, geçersiz oy oranı yüzde 1,74, boş oy oranı ise yüzde 0,57 olarak kaydedildi.

ELAM, sandalye sayısını artırdı

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 27,1 oyla seçimi birinci sırada tamamlarken, sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) 23,9 oyla ile ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) yüzde 10,9 oy alarak üçüncü sıraya yükselirken, parlamentodaki sandalye sayısını artırdı. Demokrat Parti (DİKO) yüzde 10, yeni kurulan ALMA Partisi yüzde 5,8, Doğrudan Demokrasi Hareketi yüzde 5,4 oranında destek gördü. Mecliste oluşan yeni dağılıma göre DİSİ 17, AKEL 15, ELAM 8, DİKO 8, ALMA 4 ve Doğrudan Demokrasi Hareketi 4 sandalye elde etti.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK), Demokratik Cephe (DİPA) ve Rum Ekologlar Hareketi ise meclise giremeyen partiler arasında yer aldı. EDEK, 1970 yılından bu yana ilk kez parlamento dışında kaldı.

Lefkoşa'da DİSİ önde

Bölgesel sonuçlarda Lefkoşa'da DİSİ yüzde 27,2 ile ilk sırada yer alırken, AKEL yüzde 21,7 oy aldı. ELAM yüzde 10,5 seviyesine ulaştı. Limasol'da DİSİ yüzde 25,3 ile önde tamamlarken, AKEL yüzde 21,8, ELAM ve DİKO ise yüzde 10,7 oranında oy aldı. Mağusa bölgesinde DİSİ yüzde 28,5 ile ilk sırada yer aldı. AKEL yüzde 26,5'e ulaşırken ELAM yüzde 13,5 ile dikkat çekici bir sonuç elde etti. Larnaka'da ise AKEL yüzde 29,4 ile birinci parti olurken, DİSİ yüzde 26,6 seviyesinde kaldı. Baf bölgesinde DİSİ yüzde 29,5 ile açık ara önde yer alırken, AKEL yüzde 22,1, DİKO yüzde 16,8 oranında oy aldı. Girne bölgesinde ise AKEL yüzde 25,3 ile ilk sırada yer alırken DİSİ yüzde 21,8'de kaldı.

Basında yer alan başlıklarda, seçim sonuçlarının siyasi dengeleri tamamen değiştirmediği, ancak seçmenin daha muhafazakar ve milliyetçi partilere yöneldiği değerlendirmelerine yer verildi. - LİMASOL