GKRY Parlamento Seçimlerinde İlk Sonuçlar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen parlamento seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ilk sandıklar açılmaya başlandı. GKRY İçişleri Bakanlığı'nın seçim verilerine göre ilk sandıkların açılmasıyla merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) yüzde 22,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 20,8 ile ikinci sırada bulunurken, aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise yüzde 19,8 oy oranına ulaştı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre diğer partilerden DİKO yüzde 10,4, EDEK yüzde 7, ALMA yüzde 4,9, DİPA yüzde 3,9 oy aldı.

Başkanlık sisteminin uygulandığı GKRY'de parlamento seçimleri doğrudan hükümeti belirlemiyor. GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 2023 başkanlık seçimlerinde DİKO, DİPA ve EDEK'in desteğiyle göreve gelmişti. DİSİ, eski GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in siyasi çizgisini temsil eden merkez sağ parti olarak biliniyor. AKEL ise GKRY'de ana muhalefet konumunda bulunan sol görüşlü siyasi parti olarak faaliyet gösteriyor.

Yunan milliyetçisi çizgide bulunan ve seçimlerde üçüncü sırada yer alan ELAM ise, son yıllarda göç ve güvenlik politikaları üzerinden yürüttüğü kampanyalarla öne çıkıyor. Öte yandan seçimlerde yer alan ALMA hareketinin de ilk sonuçlara göre parlamentoya girme ihtimali bulunuyor. Oy sayım işlemleri sürüyor. - LEFKOŞA