GKRY ve Mısır'dan doğal gaz anlaşması - Son Dakika
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GKRY ve Mısır'dan doğal gaz anlaşması

23.07.2026 12:44
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GKRY, Afrodit Doğal Gaz Sahası'ndan çıkarılan gazın tamamını Mısır'a satmak için anlaştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan Afrodit Doğal Gaz Sahası'ndan çıkarılacak gazın tamamının Mısır'a satılması için iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ile Mısır arasında doğal gaz satış anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, GKRY sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan 12'nci parseldeki Afrodit Doğal Gaz Sahası'ndan çıkarılacak gazın tamamını Mısır'a satacak.

Afrodit Doğal Gaz Sahası'nın ortaklarından İsrail merkezli enerji şirketi NewMed Energy Management, İsrail borsasına yaptığı bildirimde, söz konusu anlaşmanın dün Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) ile Mısır devletine ait Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) arasında imzalandığını açıkladı.

NewMed Energy ayrıca, gelecek haftalarda Mısır hükümetiyle, "Afrodit" yatağındaki doğal gazın Mısır kıyıları açıklarına taşınmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesine yönelik yeni bir anlaşmanın da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

Afrodit Doğal Gaz Sahası'nda Chevron Cyprus'un yüzde 35, BG Cyprus'un yüzde 35, NewMed Energy'nin ise yüzde 30 payı bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika GKRY ve Mısır'dan doğal gaz anlaşması - Son Dakika

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