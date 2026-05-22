Göçer: CHP Arınacak ve Gerçek Partililer Söz Sahibi Olacak

22.05.2026 19:37
Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, CHP'nin ihraç kararını eleştirerek partinin taban iradesine dönmesi gerektiğini belirtti.

CHP yönetimini eleştirdiği gerekçesiyle partiden ihraç edilen Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "CHP arınmaya gidecek, gerçek CHP'liler yeniden söz sahibi olacakö dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği kararın ardından, geçen aylarda CHP'den ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer açıklama yaptı.

CHP Malatya İl Başkanlığı kongresinde parti yönetimini eleştirdiği için ihraç edildiğini söyleyen Göçer, mahkemenin verdiği kararın gecikmiş bir karar olduğunu savunarak, CHP'nin yeniden tabanın iradesiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi. Göçer, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler o gün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi şeklinin yanlış olduğunu, gerçek Cumhuriyet Halk Partililerinin bu partide dışlandığını, partinin tabanının partinin yönetiminde söz sahibi olmadığını belirttik ve ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının şaibeli olduğu iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı asla şaibeye bulaşmaması gerekir. 100 yıllık bir çınar. Hepimiz o çınarın gölgesinde duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağıdır. Bizler buraya sahip çıkmak zorundayız. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasındaki temeldeki ki anlayışında uzaklaşmış bulunmaktadır. Bugün mutlak butlanı eleştiren arkadaşlar şunu göz önünde bulundurmaları lazım. Herhangi bir suç işlenmişse o suçun mutlaka cezası olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda hiç istemediğimiz görüntüler, hiç istemediğimiz yönetim şekliyle konuşulmaya başladı ve mahkeme koridorlarında Cumhuriyet Halk Partisi tartışılmaya başladı. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara en yakın partidir. CHP 38. Kurultay'dan sonra savrulmaya başladı. Tüm partililer CHP'ye sahip çıkmalıdır. Elbette ki, şu anda yönetimde olan arkadaşlarımız vardır. Gençlik kollarımız var. Kadın kollarımız var. Bunların hiçbiri dışlanmayacaktır. Hepsi partililerdir. Biz partide genel başkanımızın söylediği gibi arınmaya ihtiyacı olduğunu, suça bulaşmış partiyi zenginleşme amacı olarak kullanılanların süratle partiden arındırılacağını ve gerçek partilerinin yönettiği bir yönetim şekli tekrar oluşturulacaktır. Mahkeme kararı ile 38'inci kurultayın yok hükmünde olduğunun kesinleşmesi ile Özgür Özel başkanlığındaki disiplin kurulunun hakkımda verdiği ihraç kararı yok hükmündedir.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:48:51. #7.12#
