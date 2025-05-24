Gökçek'ten ABB'ye Yolsuzluk Suçlaması: 'Soygun Açık ve Net'

AK Partili Gökçek'ten ABB'ye: "Buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır"

ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin değeri 400 milyon lirayı bulan karton bardak ve 600 ton çöp torbası alımıyla ilgili olarak "Buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Mansur Bey bu malzemelerin 5 tır ile taşındığını söylemişti. Bu fiziken mümkün değil. Çünkü 5 tırın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürerek bu konuyla ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Mansur Bey bu malzemelerin 5 tır ile taşındığını söylemişti"

Gökçek, Mansur Yavaş'ın bu malzemelerin 5 tır ile taşındığını söylediğini fakat bu durumun fiziken mümkün olmadığını söyledi. Söz konusu 5 tırın sadece 3 bin malzeme aldığını kanıtladıklarını belirten Gökçek, "Mansur Bey bu malzemelerin 5 tır ile taşındığını söylemişti. Bunun fiziken mümkün olmayacağını ispat etmek istiyorum. Toplamda 140 milyon tane bardak 47 bin adet koliye eşittir. Bu 47 bin tane koliyi 5 tırla taşıdıklarını söylüyorlar. Arkada görmüş olduğunuz tır 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani toplamda 600 adet koliyi alabilecek kapasitededir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 140 milyon tane bardağı 5 tıra sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Eğer 108 tır malzemeyi 5 tırla taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 tırın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. Buradaki 47 bin sayısı nerededir, 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu tırların irsaliye raporları nerede?"

Gökçek, tırların irsaliye raporları ve plakalarının nerede olduğunu, bu tırların hangi depolara kimler tarafından teslim edildiğinin belirsiz olduğunu ifade ederek, "Bu tırların irsaliye raporları nerede? Plakalar nerede? Bu araçlar hangi depolara nasıl teslim edildi? Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Eğer bu tırlar yoksa soygun açık şekilde ortadadır. Demek ki mallar teslim edilmedi. Çünkü fiziken gösteriyorum. Bu malları 5 tırla taşıdık diyorlar. Eğer 5 tırla taşıdılarsa geriye kalanlar nerede? Bunun cevabını vermeleri lazım" ifadelerine yer verdi.

Gökçek, durumun şaibeli durum olduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.