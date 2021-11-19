Gökçekli, siyasi partileri ziyaret etti - Son Dakika

Gelecek aylarda yapılması planlanan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Ali Rıza Gökçekli, seçim çalışmaları kapsamında kentteki siyasi parti il Başkanlarını ziyaret eti.

Başkan adayı Gökçekli ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin, MHP İl Başkan vekili Cenk Gedikoğlu, Saadet Parti İl Başkanı Muhsin Çebi, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, DEVA Partisi İl Başkanı Yusuf Aydın ve Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Burak Onur Gündüz ziyaret ederek etti. İl Başkanlarına adaylığı ve projeleri hakkında bilgiler veren Gökçekli, esnafların sorunlarına çözüm bulan, onların resmi kurumlarla arasındaki köprüyü oluşturmak adına bu yola çıktıklarını ifade etti.

Esnafların da yakın ilgisi ile karşılaşmaların da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ali Rıza Gökçekli, esnaf odaklı hizmet edeceklerini kaydetti. Siyasi Parti İl Başkanları da Ali Rıza Gökçekli'ye başarılar diledi.

Gökçekli, ayrıca, geçtiğimiz aylarda göreve seçilen Çelik- İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ı da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. - KARABÜK