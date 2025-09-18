Gökçen: İfade Özgürlüğü ve Çözüm Yolu TBMM - Son Dakika
Gökçen: İfade Özgürlüğü ve Çözüm Yolu TBMM

Gökçen: İfade Özgürlüğü ve Çözüm Yolu TBMM
18.09.2025 12:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı ve çözüm önerileri sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, dün Meclis'te gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısında akademisyenlerin görüşlerini dinlediklerini hatırlattı.

Toplantıda dile getirilen görüşleri aktaran Gökçen, Komisyon'da, barış ve çözüm iradesinin açıkça dile getiriliyor olmasının altının çizildiğini belirtti.

Bir akademisyenin "Biz burada konuşuyoruz, bizim güvencemiz var mı, bilmiyorum" dediğini anımsatan Gökçen, CHP olarak bu tür süreçlerde TBMM'nin adres olması, burada kurulacak komisyonda dile getirilecek görüşlerin aynı yasama bağışıklığındaki gibi ifade özgürlüğü kapsamında yer alması, konuşulanların daha sonra yargılamaya konu olmayacağının tüm katılımcılar tarafından bilinip böyle bir güvenceyle hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Gökçen, gerçek bir ifade özgürlüğünün olduğu ortamda, sorunların gerçekçi bir şekilde konuşulabileceğinin altını çizdi.

CHP olarak Komisyon'a "çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi diyen irade" olarak katıldıklarını kaydeden Gökçen, herhangi bir pazarlık üzerine katılmadıklarını dile getirdi.

Gökçen, gerçek bir çözüm için Komisyon'un, hasta tutukluların durumunu, belediyelerden kayyumların geri çekilmesini ve tutuksuz yargılanmayı acilen gündemine alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika

Gökçen: İfade Özgürlüğü ve Çözüm Yolu TBMM
