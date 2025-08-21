Gökhan Günaydın'dan Umut Mesajı - Son Dakika
21.08.2025 14:48
CHP'li Günaydın, Türkiye'nin geleceği için umutlu konuştu ve sorunların çözüme kavuşmasını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin. Önümüzdeki günler çok güzel olacak." dedi.

Günaydın, partisinin Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'tan itibaren yaptıkları miting sayısının 50'yi aştığını, hep beraber Türkiye'ye, demokrasiye ve adalete sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.

CHP'nin 137 milletvekili, 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesi ile 81 ilde sahada çalışma yaptığını ifade eden Günaydın, kendisinin de Edirne'den başladığı saha çalışmasına Rize'de devam ettiğini anlattı.

Günaydın, Türkiye'nin çok ciddi sorunları olduğunu dile getirerek, "Bir an evvel gerçek sorunlara dönmek Türkiye'yi layık olduğu noktaya çekmek zorundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğini hiç kimsenin karartamayacağını belirten Günaydın, "Rize'den tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum ki umudumuzu kırmak için her ne kadar çok neden olsa da vatandaşın artan bilinci, kararlılığı bizim en büyük gücümüzdür. Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin. Önümüzdeki günler çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Fındık ve çay üretiminin bölge için önemine dikkati çeken Günaydın, hem çayda hem de fındıkta yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Türkiye, rize, Son Dakika

13:26
