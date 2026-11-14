Gökhan Kerman'ın mavi listesi Çorum TSO meclisinde 40 üyeyle çoğunluk sağladı - Son Dakika
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Gökhan Kerman'ın mavi listesi Çorum TSO meclisinde 40 üyeyle çoğunluk sağladı

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Gökhan Kerman\'ın mavi listesi Çorum TSO meclisinde 40 üyeyle çoğunluk sağladı
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Gökhan Kerman\'ın mavi listesi Çorum TSO meclisinde 40 üyeyle çoğunluk sağladı
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Çorum TSO'da 60 meclis üyesinin belirlendiği seçimde Gökhan Kerman'ın mavi listesi 40 üye çıkardı. Erkan Dalyan'ın kırmızı listesi 17 üye kazanırken Fahri Yandık kendi meslek grubundan meclise girdi; meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanı resmileşince seçilecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimde Gökhan Kerman'ın başkan adayı olduğu liste meclis çoğunluğunu kazandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seçim, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimde odaya kayıtlı 3 bin 858 üye, 21 meslek grubunda 145 meslek komitesi üyesi ve 60 meclis üyesi için sandık başına gitti. Erkan Dalyan, Gökhan Kerman ve Fahri Yandık'ın listelerinin yarıştığı seçim için saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi.

21 meslek grubundan toplam 60 meclis üyesinin belirlendiği sonuçlara göre Gökhan Kerman'ın başkan adayı olduğu "mavi" liste" 40, Erkan Dalyan'ın başkan aday olduğu "kırmızı liste" 17 üye çıkardı. Fahri Yandık ise kendi meslek grubundan meclise girdi.

Seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından 60 kişiden oluşan meclis, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanını seçecek.

Kaynak: İHA
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