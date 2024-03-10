Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Vatandaşın Mikrofonunu Aldı

Politika

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bir vatandaşın, 6 Şubat depremlerinden sonra yardım alamadıklarını söylemesi üzerine sinirlendi ve vatandaşın elinden mikrofonu aldı.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bir vatandaşın, 6 Şubat depremlerinden sonra yardım alamadıklarını söylemesi üzerine sinirlendi ve vatandaşın elinden mikrofonu aldı.

Göksun ilçesine bağlı Ericek mahallesine gelen AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın,burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinlemeye başladı. Bir vatandaşın, 6 Şubat depremlerinden sonra Ericekli'lerin seçimlerde oy verdikleri halde hizmet alamadıklarını söylemesi üzerine sinirlenen Aydın "Yok, öyle dersen yanlış olur, kusura bakma böyle ezbere laf konuşma" diyerek, mikrofonu vatandaşın elinden aldı.