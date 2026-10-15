Göktaş, İstanbul seli mağdurlarına 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi - Son Dakika
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Göktaş, İstanbul seli mağdurlarına 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi

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Göktaş, İstanbul seli mağdurlarına 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi
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Bakan Göktaş, İstanbul'daki sel ve su baskınlarından etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 200 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Sahada psikososyal destek ekipleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışmalarını sürdürüyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 200 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimize 200 milyon TL tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Göktaş, İstanbul seli mağdurlarına 200 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi - Son Dakika
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