Göktaş, Yaşlılar Günü'nde evdeki ve bakım merkezindeki büyükleri aramaya çağırdı - Son Dakika
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Göktaş, Yaşlılar Günü'nde evdeki ve bakım merkezindeki büyükleri aramaya çağırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerin aranıp ziyaret edilmesi çağrısı yaptı. Göktaş, sosyal medya paylaşımında bugün çınarların aranmasını, ziyaret edilmesini ve sohbet edilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerimizi unutmayalım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bizim kültürümüzde sofranın baş köşesi büyüklerimizindir. Pusulamız, kutup yıldızımız yine ailemizin büyükleridir. Onların tecrübelerine ve hayır dualarına ne kadar ihtiyacımız varsa, onların da bizden gelecek bir telefona ve bir güzel söze o kadar ihtiyacı var. Gelin bugün çınarlarımızı arayalım, ziyaret edelim, sohbet edelim. Evdeki ve bakım merkezlerindeki büyüklerimizi unutmayalım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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