Göktürk Gelibolu\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gelibolu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Göktürk, partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal'ı ziyaret etti.

Gelibolu'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Göktürk, ilçenin gelişimine yönelik istişarelerde bulundu.

AK Parti Gelibolu İlçe Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısına da katılan Göktürk, İlçe Başkanı Samet Ak ve yönetim kurulu üyeleriyle, ilçenin ihtiyaçları, devam eden projeler ve vatandaşların beklentileri üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Göktürk, AK Parti olarak hemşerilerinin yanında olmaya ve bölgenin kalkınmasını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.