Gölbaşı'nda "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

10.06.2022 20:30
Gölbaşı'nda "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Gölbaşı ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği bir seçim olacağını ifade etti.

Cumhur İttifakının 15 Temmuz gecesi sela sesleri arasında millet tarafından kurulduğunu hatırlatan Karakaya,"Önümüzdeki yıl bugünlerde Türkiye geleceğinin seçimini yapacak. Evlatlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini bugünler şekillendirecek. Onun için Cumhuriyetimizin 100. yılında seçilecek olan hükümet, oluşacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetin 100. yılını kucaklayacak. bundan dolayı son derece önemli." dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ise teşkilatları ile çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Programda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin de konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gölbaşı'nda 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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