Gölbaşı'nda belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamlığı'na gelerek mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 347 sandık kurulan Gölbaşı'nda kullanılan 93 bin 325 oydan 88 bin 999 oy geçerli sayıldı. 111 bin 188 seçmenin bulunduğu Gölbaşı'nda katılım oranı yüzde 83 oldu. CHP'nin adayı Yakup Odabaşı toplam 39 bin 457 oyla yüzde 44,33, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) adayı Gökhan Koçak 22 bin 610 oyla yüzde 25,40, Ramazan Şimşek ise 19 bin 324 oyla yüzde 21,71 oy oranına ulaştı. Sonuçlara göre Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı olurken, eski başkan Ramazan Şimşek seçimleri üçüncü sırada tamamladı. Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamlığı'na gelerek mazbatasını aldı. Odabaşı, 2009-2014 yılları arasında da Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Seçimlerde Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı üstünlüğü de CHP'ye geçti. CHP mecliste 20 üyeyle, Cumhur İttifakı 6 üyeyle, BBP ise 5 üye ile temsil edilecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Gölbaşı'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbatasını alırken eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Ekicioğlu, 'Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını teslim aldı. Tutdere, destek verenlere teşekkür ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?