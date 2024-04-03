Gölbaşı'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Gölbaşı'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı

Gölbaşı\'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı

Gölbaşı'nda yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamlığı'na gelerek mazbatasını aldı. Seçim sonuçlarına göre Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı oldu.

03.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Gölbaşı'nda belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamlığı'na gelerek mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 347 sandık kurulan Gölbaşı'nda kullanılan 93 bin 325 oydan 88 bin 999 oy geçerli sayıldı. 111 bin 188 seçmenin bulunduğu Gölbaşı'nda katılım oranı yüzde 83 oldu. CHP'nin adayı Yakup Odabaşı toplam 39 bin 457 oyla yüzde 44,33, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) adayı Gökhan Koçak 22 bin 610 oyla yüzde 25,40, Ramazan Şimşek ise 19 bin 324 oyla yüzde 21,71 oy oranına ulaştı. Sonuçlara göre Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı olurken, eski başkan Ramazan Şimşek seçimleri üçüncü sırada tamamladı. Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamlığı'na gelerek mazbatasını aldı. Odabaşı, 2009-2014 yılları arasında da Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Seçimlerde Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı üstünlüğü de CHP'ye geçti. CHP mecliste 20 üyeyle, Cumhur İttifakı 6 üyeyle, BBP ise 5 üye ile temsil edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gölbaşı'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Yakup Odabaşı Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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