Gölbaşı\'nda CHP\'li Yakup Odabaşı mazbatasını aldı

Gölbaşı'nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Yakup Odabaşı, mazbatasını aldı.
Gölbaşı Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde el değiştirdi. Seçimi Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Ramazan Şimşek'in önünde kapatan CHP'li Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı oldu. Odabaşı, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Görevi teslim eden de, alan da gönül rahatlığı içinde olmalı. Biz bunu geçmişte yaptık. Bir gün bizim görevimiz de biticek. Görevimiz bittiğinde burada yaptıklarımızla vatandaşın takdirini kazanarak görevi teslim etmek isteriz. Görev bittikten sonra alnımız açık, dimdik gitmek isteriz ki geçmişte böyle olmuştur" ifadesini kullandı.
Daha önce de Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Odabaşı, "Görevimizden sonra 10 yıl geçmesine rağmen bizi Gölbaşılı hemşehrilerimiz yalnız bırakmadı. Her yerde saygı ve sevgiyle karşılayıp 'Sizi tekrar göreve getireceğiz' dediler. Bugün de çok şükür bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Odabaşı, oyların 39 bin 457'sini alarak yüzde 44,33 puan ile belediye başkanı seçildi. - ANKARA
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MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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