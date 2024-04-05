Politika

Gölbaşı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

ANKARA - Gölbaşı'nda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde kapatan Cumhuriyet Halk Partili Yakup Odabaşı, mazbatasını devraldı.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde el değiştirdi. Seçimi, Milliyetçi Hareket Partili Ramazan Şimşek'in önünde kapatan CHP'li Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı oldu.

Odabaşı, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Görevi teslim edende alanda gönül rahatlığı içinde olmalı. Biz bunu geçmişte yaptık. Bundan sonrada birgün bizim görevimizde biticek. Görevimiz bittiğinde burada yaptıklarımızla vatandaşın takdirini kazanarak görevi teslim etmek isteriz. Görev bittikten sonra alnımız açık dimdik gitmek isteriz ki geçmişte böyle olmuştur" ifadesini kullandı.

Daha öncede Gölbaşı Belediye Başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Odabaşı, "Görevimizden sonra 10 yıl geçmesine rağmen bizi Gölbaşılı hemşerilerimiz yalnız bırakmadı. Her yerde saygı ve sevgiyle karşılayıp 'sizi tekrar göreve gitereceğiz' dediler. Bugün de çok şükür bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Odabaşı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların 39 bin 457'sini alarak yüzde 44,33 puan ile belediye başkanı seçildi.