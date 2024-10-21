Gönen'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Gönen'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Gönen\'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Gönen'de Muhtarlar Günü, Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Muhtarlar Dernek Başkanı Taner Işık'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törenin ardından muhtarlara öğle yemeği verildi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz, muhtarların yerel yönetimdeki önemine vurgu yaptı.

21.10.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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Gönen'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Muhtarlar Dernek Başkanı Taner Işık ve ilçenin değerli muhtarlarının katılımıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşuyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Gönen Belediyesi ev sahipliğinde muhtarlar onuruna öğle yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı İbrahim Palaz, muhtarlarla aynı sofrada buluşarak bu anlamlı günü birlikte kutladı.

Başkan Palaz, Muhtarlar Günü'nün önemine değindiği konuşmasında, "Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin temel taşı ve halkımızla aramızdaki en güçlü bağdır. İlçemizin her köşesine hizmet götürme noktasında muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gönen Belediyesi, muhtarlarla olan iş birliğinin ve dayanışmanın devam edeceğini belirterek, ilçeye hizmet yolunda birlikte daha güçlü adımlar atacaklarının altını çizdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gönen'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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