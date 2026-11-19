ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Özel Temsilci Steve Witkoff ile birlikte Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le başkent Berlin'de yaptıkları görüşmeyi verimli olarak nitelendirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki görüşmeleri ve Ukrayna'da adil, kalıcı ve sağlam bir barışa ulaşma çabalarımız hakkındaki son bilgileri paylaştık" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Almanya Başbakanlığındaki Ukrayna'ya destek veren ülkelerin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Özel Temsilci Steve Witkoff ile bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kushner, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Günter Sautter ile çok verimli bir toplantı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kushner, Merz'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan üçlü zirveye ilişkin bilgi verdiklerini ifade etti. Kushner, "Ukrayna'da adil, kalıcı ve sağlam bir barışa ulaşma çabalarımız hakkında son bilgileri paylaştık "dedi.

Kushner, "Pozisyonlarımızı uyumlu hale getirmek ve müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanmak için Almanya, Ukrayna ve Avrupa ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz, Şansölye Merz, Ukrayna'da barışın ve güçlü bir Avrupa-Atlantik ittifakının kararlı bir savunucusudur. Bu korkunç savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile Avrupa için güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmek gibi ortak hedefimize birlikte ilerlerken liderliği, yapıcı katılımı ve yakın ortaklığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.