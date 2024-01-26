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Görele'de seçmen sayısı iddiası - Son Dakika
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Görele'de seçmen sayısı iddiası

Giresun'un Görele ilçesindeki bir köyde, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmen sayısının beklenmedik şekilde arttığı iddia edildi. Köydeki iki muhtar adayından biri olan Veysel Çırak, seçmen sayısının normalden çok daha fazla olduğunu belirtirken, köy sakinlerinden Mustafa Emanet ise kendi evine bilgisi dışında seçmen yazıldığını iddia etti. Muhtar Ali Emanet ise nüfus artışının seçim taşıması mı yoksa köye geri dönüş mü olduğunun zamanla ortaya çıkacağını söyledi.

Görele\'de seçmen sayısı iddiası
26.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:37
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Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 98 seçmenin bulunduğu bir köyde yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçmen sayısının 371'e çıktığı iddia edildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimler öncesinde Giresun'da sahte seçmen iddiası ileri sürüldü. İki muhtar adayının yarıştığı Görele'nin Şenlik köyünde bugüne kadar 98 olan seçmen sayısının 371'e yükseldiği ve bu seçmenlerin bir çoğunun da köyle ilgisi olmadığı ifade edildi.

Köyde iki muhtar adayından birisi olan Veysel Çırak, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar köyümüzde 80-90 civarında seçmen bulunuyordu. Yaklaşık 40 yıldır da mevcut muhtarımızın karşısına aday çıkmıyordu. İlk defa köyümüzde iki adaylı muhtarlık seçimleri yaşanacak. Köyümüzde muhtarlık rekabeti olunca hiç olmadığı kadar seçmen sayısı arttı. Köyümüzde boş olan, atıl durumda olan bütün yapılara nüfus yazılmış. Tabi ki bu köyde yaşayan, geçici süre köy dışında olanlar nüfuslarını yazdırabilir ama hiç köyle ilgisi kalmamış, köye hiç gelmemiş hatta köyde kimsenin tanımadığı kişilerin dahi köyde seçmen olarak yer alması şaşırtıcı bir durum. Ben bir muhtar adayı olarak köyde yaşamayanların, köyde yaşayanların iradesine engel olmasını istemiyorum. Taşıma nüfus oyunu kullanıp çekip gidecek ama bu köyde yaşayanların değil, dışardan gelenlerin iradesi sandığa yansımış olacak. Bu doğru bir yaklaşım değil. Taşıma nüfusun hem yaşadıkları şehirlere, hem de taşındıkları köylere haksızlık yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle bunun önüne geçilerek iptal edilmelidir. Uzun süre kaldıkları şehirlerde oy kullanmaları sağlanmalıdır" dedi.

Boş olan evinde, seçmen yazıldı iddiası

Köyünde boş olan dairesine bilgisi dışında nüfus yazıldığını ileri süren köy sakinlerinden Mustafa Emanet, "İkametgah değişimi yapmak için Görele İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurdum ancak kendime ait evde tanımadığım kişilerin isimlerini görünce şaşkına döndüm. Benzer durumun komşularıma ait evlerde de bile yaşandığını öğrendim. Bu durum karşısında notere ve Görele İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurarak bu yanlışın giderilmesini istedim. İlçe Nüfus Müdürlüğü, noter ve Yüksek Seçim Kurulu arasında mekik dokumama karşın sorun hale çözülmedi. Eğer bu bir suçsa ben Nüfus Müdürlüğünden şikayetçi olacağım. Dolayısıyla yetkililer tarafından acilen bu kişilerin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Köye dönüş mü, seçmen taşıma mı bunu zaman gösterecek

Şenlik köyü muhtarı Ali Emanet ise yaptığı açıklamada "Köyümüzde kışın nüfus azalsa da yazın 3-4 katına çıkmaktadır. Köyümüzdekinden fazla nüfus gurbette yaşamaktadır. Zaman zaman ikametgahlarını köye alan, yaşadıkları şehre taşıyanlar oluyor. Bu ikamet taşımaları artık muhtarlık aracılığıyla değil, e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Seçim üzeri kim nüfusunu köye aldı, kim taşıdı bunu muhtarlıklar dahi bilememektedir. Ancak nüfus taşındıktan sonra muhtarın haberi olmaktadır. Şimdilik köyde iki adayız, seçime daha var. Bu nüfus artışı seçim taşıması mı yoksa artık büyükşehirlerde yaşanan geçim sıkıntısı dolayısıyla köye geri dönüş mü? Bunu zaman gösterecektir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Görele'de seçmen sayısı iddiası - Son Dakika


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