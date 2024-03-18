Görele Kumyalı Mahallesi\'nde Muhtar Adayı Kadınlar

Giresun'un Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi'nde muhtar adayı olan ev hanımı Selma Karaahmet, azalarının tümünü kadınlardan oluşturdu.
Aralarında çeşitli işlerde çalışıp emekli olan ve ev kadınlarının da bulunduğu 9 kadın, seçim çalışmalarında mahalle sakinlerinden büyük destek görürken, hazırladıkları projeleri tek tek seçmenlere anlatıyor.
Görele ilçesinin yaklaşık 5 bin nüfusuyla birinci mahallesi olan Kumyalı'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 9 muhtar adayı muhtar olmak için yarışıyor. Muhtar adayları arasındaki bir liste ise seçmenlerin dikkatini çekiyor. Muhtarlığa adaylığını koyan ev kadını Selma Karaahmet, aza listesinin tümünü de kadınlardan oluşturdu. Karaahmet'in listesinde çeşitli işlerde çalışıp emekli ve ev kadını olan azalar Hacer Cömert, Naide Meral, Gözde Cinbat, Nilüfer Öztürk, Emel Tiryaki, Hatice Mican, Songül Bayrak ve Ayşe Ergin yer aldı. Kadınlar, mahallelerini kapı kapı dolaşarak, seçmenlerin yapacakları çalışmaları anlatırken, seçmenlerden de büyük destek görüyorlar.
Muhtar Adayı Selma Karaahmet, "Mahallemize kadın elinin değmesini istedik. Arkadaşlarıma fikrimi paylaştığımda hepsi hiç düşünmeden kabul etti. Seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve adayların hepsinin kadın olduğunu öğrenenler daha çok ilgi gösteriyor. Mahallemizi yönetmeye geçen yıl karar verdik. İlçemizde adayların hepsinin erkek olduğunu görünce biz de aza listemizi kadınlardan oluşturarak yola çıktık" dedi.
Kadınlara yönelik projeler ön planda
Mahalleye yapacakları projeleri de anlatan kadın muhtar adayı Selma Karaahmet, "Kadın olarak biz bu işi çok iyi yapacağımıza da inanıyoruz. Onun için azamı da kadrolarımı da kadın olarak kurdum. Bu işte varız, cesaretliyiz yaparız diye düşünüyorum. Kadınlara yönelik projelerimiz var. Kadınlara yönelik sağlıktan hukuka, kadar kadınların sorunlarıyla ilgilenecek doktor, avukat arkadaşlarımız var. Yaşam koçluğu yapan arkadaşlarımız var. Bazı kadınlarımız çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları yaşam koçlarına sorarak onları aydınlatmak istiyoruz. Mahallemizde bir kadın evi yapacağız. Kumyalı Mahallemizde çevre temizliğine önem vereceğiz. Çöp kutularını artıracağız. Geri dönüşüm kutularımız yok, Geri dönüşüm kutuları koyduracağız. Ziya Okay İlkokulu karşısındaki alana çocuk parkı yaptıracağız. Mahallemizin Yolları kaldırımları düzensiz bunların düzenlenmesi için çalışacağız" diye konuştu. - GİRESUN
Son Dakika › Politika › Görele Kumyalı Mahallesi'nde Muhtar Adayı Kadınlar - Son Dakika
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye' dedi. Çopuroğlu, şehit aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadıklarını ve ülkenin payidar kalması için dua ettiklerini belirtti.
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CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Devlet Başkanı Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin gerekliliğini söylemesinin ardından Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'na bir adım olabileceği konusunda Batı'yı uyardı. Putin, NATO askeri personelinin Ukrayna'da bulunduğunu ve barışı bulmaya yardımcı olunması gerektiğini belirtti.
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