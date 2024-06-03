Görmeli köyünde muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı - Son Dakika
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Politika

Görmeli köyünde muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı

Görmeli köyünde muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde yapılan muhtarlık seçiminde Ali Eren, ikinci kez muhtar seçildi. Silinen sicilinin memnu hakların iadesi kararı almadığı için Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal eden Eren, ara seçimde tekrar aday olma hakkını kazandı. Yapılan seçimde tek aday olan Eren, köy halkının büyük desteğiyle 302 oy alarak muhtarlığa seçildi.

03.06.2024 12:52
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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde tekrarlanan muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı.

İlçeye bağlı 700 nüfusu olan Görmeli köyünde 31 Mart seçimlerinde 236 oy alarak muhtar seçilen Ali Eren, silinen sicilinin memnu hakların iadesi kararı almadığı için Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal ederek ara seçim yapılması kararı aldı. Avukatı aracılığı ile gerekli girişimlerde bulunan Ali Eren, yapılacak ara seçimde tekrar aday olma hakkını kazandı. Seçim öncesi köylünün büyük desteğini alan Eren, rakiplerinin de tekrar aday olmaması üzerine 302 oyun 291'ini alarak yeniden köyüne muhtar seçildi.

"Allah'ın izniyle de bu seçimi de kazandık"

Yapılan seçimde tek aday olarak yeniden muhtar seçilen Ali Eren, "Başımızdan bir haksızlık geçti. Köy halkına güvendiğim için ikinci defa muhtarlığa adaylığımı koydum. Allah'ın izniyle bu seçimi de kazandık. Şu anda da huzurluyuz, mutluyuz. Bütün köy halkına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Her birinden Allah razı olsun. Biz de halkımız için elimizden geldiği kadar köyümüzdeki sıkıntıları çözmeye çalışacağız" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Görmeli köyünde muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görmeli köyünde muhtarlık seçimini Ali Eren ikinci kez kazandı - Son Dakika
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