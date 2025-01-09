Gübre Fiyatlarındaki Artış Çiftçiyi Zorluyor

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gübredeki fahiş fiyat artışları nedeniyle çiftçi toprağa yeterli gübreyi veremiyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gübrenin üretimde verim demek olduğunu, yetersiz verilmesi halinde üretimin düşeceğini belirtti.

Türkiye toprakları için gübrenin vazgeçilmez olduğunu dile getiren Gürer, gübre fiyatlarındaki artışların hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığına, sahte gübre kullanımının çiftçiye darbe vurduğuna dikkati çekti.

Gürer, 2025 yılı için çiftçi başına gübre desteğinin 3 bin 10 lira olarak açıklandığını anımsatarak, bu desteğin çiftçinin cebine girmeden gübre fiyatlarındaki artışla geri alındığını söyledi.

Gübredeki fiyat artışını eleştiren Gürer, "Gübredeki fahiş fiyat artışları nedeniyle çiftçi toprağa yeterli gübreyi veremiyor. Türkiye'nin topraklarında gübre alınmadan verim alınması mümkün değil. Türkiye'de hububatta 2024 yılında 3 milyon 200 bin ton rekolte kaybı oldu. Bu daha çok ithalat demek. Çiftçiyi topraktan küstürmemek için desteklerin gerçekçi verilmesinin yanı sıra fahiş fiyatların önüne geçmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürer, fahiş fiyatları boykot çağrısı yerine bu fiyatların geri çekilmesi çağrısının yapılmasını istedi.