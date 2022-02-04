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Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

04.02.2022 11:35
Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, olağan genel kurulları tamamlanan oda başkanları ve yönetim kurullarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, olağan genel kurulları tamamlanan oda başkanları ve yönetim kurullarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Oda başkanları ve yönetimlerine başarılar dileyen Başkan Güder, "Battalgazi'mize katma değer sağlayacak, esnafımızın da işlerini artıracak çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, olağan genel kurullarını tamamlayan Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce'yi, Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek'i, Eski ve Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Tunçel'i, Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik'i, Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer'i, Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Güder'in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten oda başkanları, "Esnafımızı yakından tanıyan, odalarını bilen, Battalgazi'yi çok iyi bilen ve analiz eden Başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyoruz. Esnaf dostu başkanımız her daim bizim yanımızda oldular. Ne zaman arasak ya da ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa başkanımız bize kapısını açık tutmuştur" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin lokomotifidir"

Yapacakları projelerle birlikte Battalgazi ilçesine katma değer sağlayacaklarını ve esnafın işlerini artıracak çalışmalar içerisinde olacaklarının altını çizen Güder ise, "Cazibesi her geçen gün artan Battalgazi'mizi, kentin tüm dinamikleriyle birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Hepimizin görev ve amacı temsil ettiğimiz esnaflarımıza en iyi hizmeti götürmek, sorunların çözülmesine katkı sunmaktır. Birlikte üstlendiğimiz bu sorumluluğu sonuna kadar birlikte götüreceğiz. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin lokomotifidir. Bu noktada yeni seçilen oda başkanlarımızı ve kıymetli yönetimlerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bugünde bizleri çok sıcak karşıladılar. Oda başkanlarımız bugüne kadar güzel hizmetler yaptılar, yapmaya da devam edeceklerdir. Bu çalışmalarla üst üste güven tazelediler. Oda başkanlarımızın esnaflarımızın takdirlerini kazanmalarını, bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Allah başkanlarımızın başarılarını daim etsin. Esnaflarımız bizim için çok önemlidir. Bugüne kadar hep esnafımızın yanındaydık, olmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte esnafımızın hak ve hukukunu korumaya devam edeceğiz. Çünkü esnafımızın bizim gözbebeğimizdir" diye konuştu. - MALATYA

Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti
Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

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Orhan Özbek, Osman Güder, Minibüs, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güder'den Oda Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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