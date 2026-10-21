Gülbahar, Erhürman'a KKTC'nin egemen eşitliğinin BM'de tescili çağrısında bulundu

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşmede GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemen eşitliğinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesini açıkça talep etmesi çağrısında bulundu.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs meselesindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını engellemeye ve egemenliğini yok saymaya yönelik tutumunu sürdürdüğünü savundu. Rum yönetiminin ekonomiden ticarete, ulaşımdan spora kadar birçok alanda Kıbrıs Türk halkının önüne engeller çıkardığını belirten Gülbahar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın izlediği siyaseti yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in Pile'de bir araya gelmesini eleştiren Gülbahar, Pile-Yiğitler yolu konusunda dahi ilerleme sağlanamadığını ileri sürdü. Gülbahar, "Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda ortaya konulan öneriye bile olumlu yanıt vermeyen Hristodulidis'le Pile'de aynı masaya oturmanın Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları gidermek bakımından ne anlamı vardır" ifadelerini kullandı. Liderler arasındaki samimi görüntülerin tek başına somut sonuç üretmeyeceğini savunan Gülbahar, "Pile'de görüşmekle Rum uzlaşmazlığı değişmez. Kıbrıs Türkü'nün hakkı, hatıra fotoğraflarıyla teslim edilmez" dedi.

Cumhurbaşkanının sorumluluğunun görüşme masasından Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan sonuçlar çıkarmak olduğunu belirten Gülbahar, mevcut yaklaşımın sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Rum tarafının uzlaşmazlığı geçici değildir"

Gülbahar, 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun'in katılımıyla yapılması planlanan üçlü görüşmeye dikkat çekti. Erhürman'ın toplantıda KKTC'nin egemen eşitliğinin tanınması talebini açıkça gündeme getirmesi gerektiğini savunan Gülbahar, "Rum tarafının uzlaşmazlığı geçici değildir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan bu tutum karşısında bizi belirsizliğe mahküm eden düzen artık sürdürülemez. KKTC'nin egemen eşitliği Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Rum liderliğinin rızasına ve insafına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Bu mesajın Hristodulidis'in karşısında ve BM temsilcisinin huzurunda verilmesi gerektiğini vurgulayan Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve eşit uluslararası statüsü konusundaki talebin tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmasını istedi.

"Tarihten ders almayanlar ise tarihe karışır"

Kıbrıs meselesinde siyasi eşitlik yaklaşımını da eleştiren Gülbahar, bu talebin Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkı aleyhine kullanıldığını savundu. Egemenlik, askeri ve ekonomik güçle desteklenmeyen hakların uluslararası alanda korunmasının zor olduğunu ileri süren Gülbahar, "Tarihten ders almayanlar ise tarihe karışır" ifadelerini kullandı. Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası kuruluşlar nezdinde açık biçimde gündeme taşınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Türkiye ile istişare içinde olduklarını açıklamasını da değerlendiren Gülbahar, istişarelerin ortak siyasi iradeye ve somut adımlara dönüşmesi gerektiğini söyledi. Gülbahar, Erhürman'ın yalnızca Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirtmekle yetinmemesi gerektiğini savunarak, "Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC'nin egemen eşitliğinin BM tarafından tescil edilmesi yönünde somut adımlar atmalıdır" dedi.

Türkiye ile yürütülen istişarelerin önemine dikkat çeken Gülbahar, ortak hareket edilmesinin Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklarının savunulması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

"Her sonuçsuz görüşmenin ardından yeni bir görüşmeyi beklemek, halkımızın geleceğine ilişkin bir politika olamaz"

Sonuç alınamayan görüşmelerin sürdürülmesini de eleştiren Gülbahar, her toplantının ardından yeni bir görüşmenin beklenmesinin Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik yeterli bir politika olmadığını savundu. Gülbahar, "Vakit kaybetmenin artık ne anlamı ne de yararı vardır. Her sonuçsuz görüşmenin ardından yeni bir görüşmeyi beklemek, halkımızın geleceğine ilişkin bir politika olamaz" ifadelerini kullandı. Rum tarafının tutumunu değiştirmeden müzakere sürecini uzatmasına imkan verilmemesi gerektiğini belirten Gülbahar, bunun mevcut statükonun devamına hizmet ettiğini ileri sürdü.

"Kıbrıs Türk halkının geleceği, Rum liderliğinin rızasına bırakılamaz"

Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrısını yineleyen Gülbahar, KKTC'nin egemen eşitliğinin BM tarafından tescil edilmesi talebinin Kıbrıs politikasının merkezine yerleştirilmesini istedi. Birleşmiş Milletler, ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşların bu yönde tutum almaya çağrılması gerektiğini belirten Gülbahar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kıbrıs Türk halkının geleceği, Rum liderliğinin rızasına bırakılamaz. Artık KKTC'nin egemen eşitliğinin BM tarafından tescil edilmesi talebini siyasetin merkezine koyma zamanıdır."