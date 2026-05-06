Güler, Kenya ve Vietnam Savunma Yetkilileriyle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı için İstanbul'a gelen Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile bir araya geldi. Her iki Bakan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Savunma İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Bakan Güler, bu görüşmenin ardından Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Thang'i kabul etti.