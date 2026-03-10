MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Son Dakika › Politika › Güler ve Al Sani Telefon Görüşmesi - Son Dakika
