Güler ve Batlut\'tan Görüşme

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bakanlar Güler ve Batlut, tören kıtasını selamladıktan sonra bakanlık kapısında gazetecilere poz verdi. Ardından Güler ve Batlut, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı.