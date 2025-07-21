AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Grup Başkanı Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin konusu Terörsüz Türkiye hakkında çalışmaları içeriyordu. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Güler ve Kalın Terörsüz Türkiye İçin Görüştü - Son Dakika
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