Güler ve Kuveytli Bakan Görüştü - Son Dakika
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Güler ve Kuveytli Bakan Görüştü

21.07.2026 17:39
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Milli Savunma Bakanı Güler, Kuveytli Bakan ile savunma ve güvenlik konularını görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA

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