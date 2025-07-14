MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Son Dakika › Politika › Güler ve Nasirzade'den Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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