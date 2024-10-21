Güler ve Sibiha İkili Görüşme Yaptı

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Güler ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'nın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.