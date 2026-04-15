Gülistan Doku Soruşturmasında Yenilikler - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Yenilikler

15.04.2026 13:21
Adalet Bakanı Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının başsavcılık tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi, gerekli işlemler yapıldı. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili, "Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı. Başsavcımız delilleri topladığını söyledi. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, bize de söyledi, gerekli işlemler yapıldı. Bu kamuoyunun vicdanını yaralayan bir işti. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

'ŞAHISLAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR'

Gözaltı sürecinin işlediğini kaydeden Gürlek, "Muhtemelen deliller toplanma aşamasında ama Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale etme yetkimiz yok. Özellikle toplumda oluşturduğu yara dikkate alındığında bu soruşturmanın üzerine gidilmesi, şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Bizim o soruşturmayla ilgili bir mesajımız yok. Burada şahıslar önemli değildir; burada 'suç var mıdır yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur' vardır. Burada da şahısların mesleği, rütbesi hiç önemli değildir. Savcılarımız buna bakmaz zaten" diye konuştu.

'GİZLİLİK KARARI VERİLDİ'

Gürlek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni ve Şanlıurfa'da başlatılan soruşturmaya ilişkin de "ABB'ye soruşturma iznini İçişleri Bakanlığımız verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız devam ediyor. Burada yürüyen bir soruşturma var. Şanlıurfa'da da yeni bir soruşturmamız başladı. Kamuoyunu etkileyen bir olay olduğu için gizlilik kararı verildi" cevabını verdi.

'ATIMASI GEREKEN ADIMLAR OLDUĞUNU FARK ETTİK'

'Terörsüz Türkiye' sürecinde, komisyon raporunun Meclis'e sunulduğunu anımsatan Gürlek, "Şu an Meclis'in takdir ve yetkisinde. Biz sadece Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak destek verebileceğimizi söylüyoruz. Bu tamamen Meclis'in iradesi; kapsamını, çerçevesini Meclis belirleyecek. 12'nci Yargı Paketi ile ilgili çalışmalarımız şu an devam ediyor. En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz, teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" dedi.

'ÖZEL BİR GENELGE GÖNDERDİM'

Gürlek, yasa dışı bahis, suç örgütleri ve sanal kumar soruşturmaları hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım. Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Yasa dışı bahisle ilgili bütün başsavcılarımız, özellikle uyuşturucu soruşturmaları, sanal kumar bunlarla ilgili, yolsuzlukla ile ilgili soruşturma yürütüyorlar. Bunlar tamamen başsavcılarımızın koordinesinde yürütülüyor."

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Tunceli, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülistan Doku Soruşturmasında Yenilikler - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Yenilikler - Son Dakika
