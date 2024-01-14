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Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti'ye geçti.
AK Parti'den istifa eden Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, İYİ Parti'ye geçti. Yapılan açıklamada, "Zonguldak Gülüç'ün AK Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partimize geçmiştir. İYİ Belediyecilik anlayışımızla; Zonguldak Gülüç'ü Gökhan Mustafa Demirtaş ile İYİ'leştireceğiz. Partimize, Zonguldak'a, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun." - ZONGULDAK
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