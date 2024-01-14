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Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti'ye geçti

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Yapılan açıklamada, Gülüç'ün İYİ Belediyecilik anlayışıyla Gökhan Mustafa Demirtaş liderliğinde daha da gelişeceği belirtildi.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti\'ye geçti
14.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:12
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Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti'ye geçti.

AK Parti'den istifa eden Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, İYİ Parti'ye geçti. Yapılan açıklamada, "Zonguldak Gülüç'ün AK Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş partimize geçmiştir. İYİ Belediyecilik anlayışımızla; Zonguldak Gülüç'ü Gökhan Mustafa Demirtaş ile İYİ'leştireceğiz. Partimize, Zonguldak'a, milletimize ve memleketimize hayırlı olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş İYİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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