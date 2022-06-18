Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe

18.06.2022 10:08

Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe 4 ilde düzenlenen operasyonda parçalanmak üzere yurda sokulup şase ve plaka bilgileri değiştirilen 16 milyon 400 bin Türk lirası değerinde 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 adet yedek parça...

Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe

4 ilde düzenlenen operasyonda parçalanmak üzere yurda sokulup şase ve plaka bilgileri değiştirilen 16 milyon 400 bin Türk lirası değerinde 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 adet yedek parça ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Artvin, Trabzon, Gaziantep ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda parçalanmak üzere yurda sokulup şase ve plaka bilgileri değiştirilen (change) 16 milyon 400 bin Türk lirası değerinde 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 adet yedek parça ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesi koordinesinde Sarp, Trabzon, Gaziantep ve Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışından Türkiye'ye ticari amaçla girişi yapılan tırların parçalanarak yedek parça olarak satılacağı veya şase ve plaka bilgilerinin değiştirilerek (change) yurtiçinde kullanılacağı bilgisi elde edildi. Araştırmalarını daha da derinleştiren ekipler, özellikle Sarp ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nı kullanarak yurda giriş yapan 25 adet tır çekiciyi ve 10 adet dorseyi yakın takibe aldı. Gümrük muhafaza ekiplerince bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla operasyon başlatıldı. Operasyonların ilki Trabzon'da bulunan bir lojistik firmasına ait işyerine gerçekleştirildi. Ekiplerin yakın takibinde olan çalışır vaziyetteki tır çekicisi parçalanırken operasyon yapıldı. Söz konusu işyerinde yapılan detaylı aramada takipte olan 16 adet tır çekicisi ile 6 adet dorsenin daha önceden burada parçalandığı teyit edilirken, parçalanan araçlara ait birçok yedek parça ele geçirildi.

Operasyonların devamında Mardin'de bir hurda fabrikasında yine ekiplerin takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen bir tır parçalanmış olarak bulundu. Ekipler ayrıca parçalanmak üzere olan iki tırı da söz konusu adreste tespit edip, birçok parçalanmış araçlara ait yedek parçalara el koydu.

Bir diğer operasyonda ise araçların orijinal şase numarasının silinip başka bir şase numarası yazıldığı ve çekici kupalarının renklerinin de değiştirildiğini tespit eden ekipler, Gaziantep'te bir tamirhaneye baskın düzenledi. Burada yapılan detaylı aramada parçalanmış birçok yedek parça ele geçirildi.

Yapılan üç ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 16 milyon 400 bin Türk lirası olan parçalanmış veya parçalanmak üzere olan 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ve bu araçlara ait 639 adet yedek parça ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.

YORUMLAR
500
Gümrük Muhafazadan kaçak sigara ve tütün operasyonu Gümrük Muhafazadan kaçak sigara ve tütün operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement