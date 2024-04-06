Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer mazbatasını aldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer mazbatasını aldı

Gümüşhane'de 31 Mart'ta Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'li Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı makamına oturdu.

06.04.2024 16:08  Güncelleme: 16:13
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Gümüşhane'de 31 Mart'ta Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'li Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı makamına oturdu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Vedat Soner Başer beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Musa Küçük, İl Başkanı Mete Kaya, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları ve partililerle birlikte Gümüşhane Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Burada konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, "Seçim gecesini sandıkların açılmasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Vedat Soner Başer'in zaferiyle sonuçlandırdık. Allah hepinizden razı olsun. Seçimler bittikten sonra ittifakımızın ortağı AK Parti hukuki haklarını kullanarak itirazlarda bulundu. Bu itirazlar da sonuçlandı. Çok şükür bugün itibariyle Vedat Soner Başer Gümüşhane Belediye Başkanı olarak seçildi, Gümüşhane'de artık şehirde yeni bir dönem başlıyor" dedi.

"Bir devir kapandı, yeni bir devir başladı"

Mazbatanın alınmasının ardından Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve beraberindeki kalabalık konvoylarla Gümüşhane Belediyesi önüne gitti. Belediye binası önünden kesilen kurban ve edilen duaların ardından konuşan Başer, "100 günü aşan bir seçim kampanyasının sonunda bugün mazbatamızı aldık. Rakiplerimiz hukuki haklarını kullandılar. Bugün hukuki sonuç gerçekleşti ve mazbatamızı aldık. Artık bir devir kapandı, yeni bir devir başladı. Tertemiz bir sayfa açtık. Herkes rahatladı. Kimse kendini sıkıntıda hissetmiyor. Bizlerin yöneteceği belediyede kimse işiyle aşıyla asla ve asla tehdit edilmeyecek. Şehre huzuru ve barışı yeniden getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gümüşhane Belediyesi binasına giren Başkan Başer'i Belediye Başkan Yardımcıları Kubilay Bozalan ve Mustafa Demir ile birlikte şube müdürleri kapıda karşıladı. Karşılamanın devamında başkanlık makamına çıkarak koltuğa oturan Başkan Başer, burada tebrikleri kabul etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer mazbatasını aldı - Son Dakika

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