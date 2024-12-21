Günaydın'dan Birlik ve Hizmet Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Günaydın'dan Birlik ve Hizmet Vurgusu

Günaydın\'dan Birlik ve Hizmet Vurgusu

Gökhan Günaydın, Oyuncak Müzesi açılışında belediyelerin birliğine ve hizmet amaçlı rekabete dikkat çekti.

21.12.2024 18:47
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi açılışına katıldı.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, müzenin açılmasında emeği geçenleri kutladı.

Belediye başkanları ve meclis üyelerinin seçimle iş başına geldiğini belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Bakarsınız Cumhuriyet Halk Partisinden bir belediye AKP'ye geçer. AKP'den bakarsınız MHP'ye geçer. MHP'den DEM'e geçer. Bunların hepsi demokrasi açısından olağan işlerdir ve bu belediyelerin hepsi milletin ortak belediyesidir. Tüm belediyeler iyi olsun ki halka hizmet etsinler. Çünkü İzmit'te bize oy veren vatandaşlar da var, bize oy vermeyen vatandaşlar da var. Biz bize oy vermeyen vatandaşlarımıza da hizmet ediyoruz veya bir belediye AKP'deyse orada Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla o belediyenin yaşaması ve hizmet etmesi lazım.

Biz bunu böyle düşünüyorken memlekette birliğin, dirliğin, beraberliğin simgesi olması gereken Cumhurbaşkanının ayrımcı bir dil kullanarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik Çalışma Bakanına talimat vererek bunları 'Silkeleyin' demesini demokrasi adına büyük bir talihsizlik sayıyorum ve kınıyorum. Böylesine bir dil hiçbir siyasetçinin sahip olabileceği bir dil değildir. Biz ayrıştırmak için çalışmıyoruz, birleştirmek için çalışıyoruz. Bu memleket hepimizin, bu memleketin geleceği de hepimizin olacaktır."

Günaydın, kötücül dilde değil, hizmette yarışma çağrısında bulunarak, "Memleketi ayrıştırmaya değil, memleketi birleştirmeye gayret edelim." dedi.

Konuşmasının ardından Günaydın ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklarla müzenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Mühip Kanko ile CHP İl Başkanı Bülent Sarı da katıldı.

Kaynak: AA

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