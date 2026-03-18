Günaydın\'dan İmamoğlu Davası Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, burada adaletin tecelli etmesi, yargı organlarının rahat çalışması, ama aynı şekilde arkadaşlarımızın da hakkını, hukukunu eksiksiz savunmak için her zaman olduğu gibi görev başındadır." dedi.

Günaydın, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına verilen arada gazetecilere açıklama yaptı.

Davaya ilişkin dünden beri çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Günaydın, Anayasa'dan aldıkları yetkiyi hiç kimseye kısıtlattırmayacaklarını, herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan milletvekilleri ve parti örgütünün salonda olduğunu, duruşmayı takip ettiklerini söyledi.

Günaydın, duruşmanın düzenli devam etmesinin en büyük amaçları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yarın arife, bir gün sonra bayram. 107 tutuklu sanığın sorgusu yapılacak nisan sonuna kadar. Şu anda dokuzuncu konuşuyor. Belki öğleden sonra onuncu tutuklu sanığın konuşmasına başlanabilecek. Peki bu mahkeme başkanı acaba bayramdan evvel bir ara karar verecek mi? Burada tutuklu sanık olmalarına rağmen iddianamede adı geçmeyen arkadaşlarımız var. Bunlar neden tutuklular? İddianamede hürriyeti bağlayıcı bir cezayla muhatap edilmemesine rağmen içeride tutulan arkadaşlarımız var veya yatarı olan ancak yattığı süre itibarıyla zaten yatarını karşılamış olan arkadaşlarımız var. Mahkeme, heyet bu arkadaşlar için bir ara kararla tahliye vermek için acaba ne bekliyor?"

Duruşmaların hukuka uygun bir şekilde ve düzenli olarak yürümesini istediklerini kaydeden Günaydın, bir an evvel bu tahliyelerin gerçekleşmesini, hukukun tecelli etmesini beklediklerini dile getirdi. Günaydın, basının iyi ve rahat çalışmasının heyetin görevi olduğunu belirtti.

Gökhan Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluk davasını perdelemek." şeklindeki sözlerine ilişkin, "Burada Adalet Bakanı ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, daha mahkemenin sorgularına yeni başladığı bir davayı 'asrın yolsuzluğu' olarak tanımlıyor. Ben Adalet Bakanına masumiyet karinesini hatırlatırım, hukuku hatırlatırım. Burada bu dava yürüyor. Hakimleri rahat bıraksınlar, ellerini çeksinler ya da gelsinler bizim gibi burada neler oluyor, bitiyor duruşma salonuna girsinler, izlesinler. Davalar, duruşmalar olacak ve bunların sonucunu hep beraber göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Günaydın, örgüt olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, burada adaletin tecelli etmesi, yargı organlarının rahat çalışması, ama aynı şekilde arkadaşlarımızın da hakkını, hukukunu eksiksiz savunmak için her zaman olduğu gibi görev başındadır. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum ki, demokrasi ve adalet bu topraklara er geç gelecek." şeklinde konuştu.