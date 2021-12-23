CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da kamyon şoförleriyle buluştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da kamyon şoförleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yenilenen bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı, daha sonra Adana Nakliyatçılar Sitesi'nde kamyon şoförleriyle buluştu. Şoförlerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, emeğini alın teriyle kazanıp evine helal ekmek götüren insanların toplantısında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şoför esnafının mübarek bir iş yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer siz direksiyon sallamazsanız, çalışmazsanız düşünün şöyle İstanbul'a bir ay kamyon girmiyor, İstanbul'da hayat durur. Ankara'ya bir ay kamyon girmiyor, yük gelmiyor, yiyecek gelmiyor, hayat durur. Yaptığınız hizmet çok değerli bir hizmettir ama bu hizmetin karşılığını almanız lazım. Yani bir yerde alın teri döküyorsanız, alın terinin karşılığını almanız lazım. Siz birisinden lütuf beklemiyorsunuz, siz hakkınızı istiyorsunuz ama bugünkü şartlarda çok zor koşullarda çalıştığınızı biliyorum, farkındayım." diye konuştu.

"Az kaldı, inşallah bütün sorunları çözeceğiz"???????

Daha önce Mersin'de nakliye sektörünün bileşenleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bütün sorunları masaya yatırdıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Ben sizin zorla paralı yollardan geçirildiğinizi de biliyorum. Mazot fiyatının nerelere geldiğini de biliyorum. Yedek parçanın, lastiğin ne olduğunu da biliyorum. Bütün bunları biliyoruz ama sizden tek isteğim var, umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, inşallah bütün sorunları çözeceğiz. Kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, emek harcıyorsa, evine helal ekmek götürmek için mücadele ediyorsa unutmayın, bu kardeşiniz sizin yanınızda. Oy verirsiniz vermezseniz o ayrı bir şey ama ben sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunacağım. Bu benim görevim zaten. Siyasete giren bir insan, haklı insanın hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Alın terinin hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Çalışanın, üretenin hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Siyaset cep doldurma yeri değildir. Siyaset köşeyi dönme yeri değildir. Siyaset halka hizmet etmektir. Halka hizmet, Hakk'a hizmet demektir. Siyasetin amacı budur. O nedenle meraklanmayın, çözeceğiz, beraber çözeceğiz, birlikte yapacağız. Unutmayın, geliyor, gelmekte olan."

(Sürecek)